Огонь Олимпиады-2018 зажгли в Древней Олимпии

Фото: Angelos Tzortzinis / dpa / ТАСС

Церемония зажжения огня зимней Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхёнчхане состоялась в Древней Олимпии в Греции в полдень по местному времени (03:00 мск). Об этом сообщает Олимпийский канал на своей странице в Twitter.

В храме Геры греческая актриса Катерина Лехо в роли верховной жрицы зажгла огонь и передала его первому факелоносцу — греческому биатлонисту и лыжнику Апостолосу Ангелису, сообщает агентство Yonhap News. Эстафета продлится в Греции семь дней, огонь должен преодолеть 2129 км. 31 октября на афинском стадионе «Панатинаикос» огонь передадут второму факелоносцу, бывшему полузащитнику английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Южной Кореи по футболу Пак Чжи Суну.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля в городе Пхёнчхан в Южной Корее. В соревнованиях примут участие примерно 2,5 тыс. спортсменов из 90 стран мира. Церемония открытия XXIII зимних Олимпийских игр состоится 9 февраля в курортном городе Пхёнчхане.