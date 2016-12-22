Собчак назвала Крым украинским с точки зрения международного права

Телеведущая Ксения Собчак, которая планирует участвовать в выборах президента России в 2018 году, заявила, что действия России в Крыму противоречили международному праву. Об этом сообщает корреспондент РБК с пресс-конференции журналистки.

«С точки зрения международного права, Крым — украинский», — заявила она. «Мы нарушили наше слово, мы нарушили Будапештский меморандум 1994 года. Мы дали обещание, и мы это обещание не выполнили», — добавила журналистка.

По ее словам, тема принадлежности Крыма требует «дальнейшего обсуждения и поиска компромиссов».

«Как просто женщина Ксения Собчак я могу сказать: сейчас для России и Украины самое важное — восстановить нашу дружбу любой ценой», — констатировала телеведущая.

О планах участвовать в выборах президента России в 2018 году Ксения Собчак объявила 18 октября. Она назвала свое решение возвращением графы «против всех», в том числе против участия в выборах нынешнего президента России Владимира Путина и его «дублеров и заместителей».

Крым был присоединен к России в 2014 году по итогам референдума, на котором большинство выступили за вхождение в состав России. Киев и страны Запада не признали результаты референдума. Они расценили действия России как агрессию и аннексию части украинской территории, нарушение территориальной целостности Украины. Москва заявляет, что процедуры соответствовали нормам международного права.

После распада СССР Украина была на третьем месте в мире после США и России по численности арсенала ядерного оружия. 5 декабря 1994 года Украина отказалась от ядерного оружия, подписав Будапештский меморандум. Также его подписали лидеры США, России и Великобритании. Документ не был ратифицирован ни одой из подписавших его сторон. Согласно Будапештскому меморандуму, подписанты обязывались уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины.