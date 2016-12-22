Катар готов координировать с Россией политику на рынке газа

Катар — ведущий мировой производитель сжиженного природного газа (СПГ) — готов скоординировать политику на газовом рынке с Россией, заявил в интервью РБК министр финансов Катара Али-Шариф аль-Имади.

«Спрос на СПГ будет всегда, и мы будем наращивать производство — планируем за четыре года увеличить до 100 млн т. Отношения с Россией и с российскими компаниями на газовом рынке будут комплиментарными и скоординированными. Избытка газа не будет ни на европейском рынке, ни в Азии, ни в мировой экономике в целом», — утверждает он.

По словам аль-Имади, в настоящее время Катар не рассматривает возможность совместных с Россией инвестиций в СПГ-проекты, но готов оценить их при поступлении соответствующих предложений.

«Нужно смотреть. Мы не искали таких возможностей. Но Qatar Petroleum готова оценить любой сценарий. Нужно понять, что мы могли бы сделать вместе», — подчеркнул аль-Имади.