Орешкин заявил об экономии 500 млн руб. при переезде МЭР в «Москва-Сити»

Министерство экономического развития (МЭР) переедет в «Москва-Сити», это поможет ведомству сэкономить порядка 500 млн руб., рассказал министр экономического развития Максим Орешкин на форуме «Россия зовет», который организовала инвестиционная компания «ВТБ Капитал», передает корреспондент РБК.
«Через год окажемся соседями с ВТБ в «Москва-Сити». И считаем, что этот проект принесет нам до 1,5 млрд руб. эффективности с точки зрения операционных расходов. Мы с теми министерствами, с которыми вместе переезжаем, будем объединять все обеспечивающие службы — закупки, обслуживание зданий, в перспективе это кадры», — пояснил глава МЭР.
Сейчас министерство работает с федеральным казначейством по централизации ведения бухгалтерии для государственных органов, отметил Орешкин. Сокращение издержек поможет Минэкономразвития повысить оплату труда работников, добавил он.
О том, что главы четырех министерств, включая МЭР, написали письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой переселить их ведомства из зданий в центре Москвы в «Москва-Сити», сообщил «Коммерсантъ» в середине июня. В письме также значились Минстрой, Минкомсвязи и Минпромторг.
По мнению авторов письма, создание единого правительственного комплекса позволит повысить эффективность работы госорганов, сформировать положительный их имидж и улучшить работу с гражданами.
Премьер поручил первому зампреду правительства Игорю Шувалову, Максиму Орешкину и министру финансов Антону Силуанову проработать идею переезда.