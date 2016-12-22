В Москве задержали станцевавшего на крыше полицейской машины

В Москве задержали мужчину, который станцевал на крыше полицейского автомобиля. Об этом «РИА Новости» сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, мужчина вышел из дома и забрался на крышу служебного автомобиля, чтобы станцевать на ней. Он оставил на машине вмятины, а также повредил сирену и мегафон.

В пресс-службе столичного ГУ МВД РБК подтвердили повреждение служебной машины. Инцидент, по данным полиции, произошел накануне, 23 октября.

«На улице Молодцова, дом 3, в 22:40, прибывшие сотрудники ППС по сообщению о нарушении общественного порядка задержали 25-летнего жителя Москвы, который, выйдя из подъезда, повредил служебную автомашину — нанес по ней несколько ударов», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.