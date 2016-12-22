«Мираторг» скорректировал планы по развитию своей розничной сети

Агропромышленный холдинг «Мираторг» пересмотрел планы по развитию одноименной сети супермаркетов, рассказал в интервью РБК президент и совладелец холдинга Виктор Линник. Он отметил, что в развитии проекта «в самом начале наделали много ошибок», но не стал вдаваться в детали.

В запущенную пять лет назад сеть сейчас входит более 80 магазинов. «У нас были амбициозные планы по увеличению сети до 500 магазинов, но мы их пересмотрели: этот бизнес достаточно сложно масштабируется», — отмечает Линник.

Владельцы бизнеса по-прежнему намерены открывать новые магазины, но темпы роста будут меньше — в течение трех лет сеть планируется увеличить до 300 объектов, сказал Линник.

Сейчас развитием розничного проекта занимается совладелец и председатель совета директоров холдинга Александр Линник. В магазинах планируется изменить подход к формированию ассортимента товаров. «Это будет другая кондитерка, вино, пиво, нежели в «Магните» или магазинах Х5 Retail Group», — уверяет Линник.