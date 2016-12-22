Собянин объяснил сокращение расходов в два раза на программу «Моя улица»

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил сокращение расходов вдвое в 2018 году. на программу «Моя улица» Об этом он заявил в интервью газете «Ведомости».



​По его словам, в 2017 году было выделено на ее реализацию около 50 млрд руб. «В 2018 году будет в два раза меньше. Высвобожденные деньги пойдут на социальную политику», — отметил он.



Собянин рассказал, что до 1 сентября были открыты «все основные улицы». Он отметил, что «где-то» еще проводятся работы по посадке деревьев, установке светильников и другие, но «автомобилистов они уже касаются в меньшей степени», потому что затронуты только «единичные улицы». Он отметил, что в первые годы программы было переделано от 300 тыс. до 400 тыс. кв.м. покрытия. На данный момент эти показатели уменьшены в 10 раз, сообщил столичный глава. «Работы ведутся за счет подрядчиков, и желающих заниматься этим становится все меньше» — отметил он.

Мэр Москвы отметил, что у столичных властей нет «задачи закопать деньги». На данный момент центр «приведен в порядок». «Сейчас выходим на нормальный режим работы», — сказал он.

В октябре РБК сообщал, что в ближайшие три года Москва потратит на реализацию программы «Моя улица» 94,5 млрд руб. Мэрия 10 октября одобрила проект трехлетнего бюджета, в которой входят расходы на данную программу. Так в 2018 году планируется потратить на нее 33,3 млрд руб., в 2019-м — 30,6 млрд руб., в 2020 году — 30,5 млрд руб.

Изначально программа «Моя улица» была рассчитана на 2015–2018 годы, но в 2017 году столичные власти приняли решение ее продлить до 2020 года. За два года были проведены ремонтные работы на более 100 улицах, в 2017 году планируется отремонтировать еще 80.