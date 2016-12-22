В Щелково от отравления сероводородом в колодце погибли два человека

Следственный комитет начал проверку, после того как в городе Щелково в Московской области в канализационном колодце были найдены тела двух мужчин. Об этом сообщается на сайте подмосковного управления СК.



Как отмечается в сообщении, тела были обнаружены в понедельник, 23 октября, в канализации на улице Заречная. Погибшими были два сотрудника компании «Межрайонный Щелковский водоканал». Одним из них был 39-летний электромонтер, а второй — 68-летний слесарь производственного подразделения «Очистные сооружения канализации».

Кроме того, был госпитализирован еще один сотрудник «Щелковского водоканала». У него было диагностировано отравление сероводородом. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.

Как сообщает РЕН ТВ, сотрудники очистных сооружений погибли в результате отравления токсичными веществами. По данным телеканала, они отравились, когда спускались в канализационный люк. Источник агентства «Интерфакс» сообщил, что небольшое отравление сероводородом получил 34-летний спасатель, который также спускался в люк. Он отказался от госпитализации после того, как получил медицинскую помощь.

В СК сообщили, что проверка проводится в отношении руководства «Щелковского водоканала». Ведомство проверит не были ли нарушены требования охраны труда.