В Боснии и Герцеговине задержали разыскиваемого Интерполом россиянина

В Боснии и Герцеговине по ордеру национального бюро Интерпола в Москве задержали россиянина. Об этом сообщили РБК в посольстве России в Сараево.

«В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции в Россию. Ситуация на контроле компетентных органов Российской Федерации и Боснии и Герцеговины», — уточнил собеседник РБК.

По данным издания Večernji list, в Боснии и Герцеговине арестован россиянин, подозреваемый в связях с террористами. Его уже арестовывали в апреле этого года. В полиции изданию не сообщили имени задержанного, но уточнили, что в этот раз он был задержан в окрестностях города Биелина. Мужчину перевели в центр Иммиграционной службы в Сараево. Он ожидает экстрадиции в Россию.

В середине апреля это издание сообщало, что в аэропорту города Сараево был задержан прибывший из Стамбула гражданин России 1973 года рождения. Сообщалось, что в России его разыскивают по линии Интерпола. Однако после задержания его отпустили, так как «не было условий» для его экстрадиции на родину. Россиянина объявили представляющим угрозу Боснии и Герцеговине, но тот так и не уехал из страны.