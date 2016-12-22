Софийскому собору в Киеве пригрозили отключить свет за долг в 18 копеек

Кириленко назвал это предупреждение «шуткой дня» и добавил, что заповедник потребляет «тысячи кВт/ч» в месяц.
«Разбираемся — где мы так «жестко» задолжали», — добавил он.
Национальный заповедник «София Киевская» состоит из Софийского собора с комплексом монастырских строений, ворот Заборовского, южной въездной башни и двух церквей — Кирилловской и Андреевской. В музее находится библиотека Ярослава Мудрого — согласно летописным свидетельствам, первая библиотека в Киевской Руси.
Агентство «Укринформ» со ссылкой на заместителя зампредседателя столичной администрации Петра Пантелеева сообщало, что к отоплению в городе подключена вся социальная сфера, кроме административных зданий. Кабмин Украины поднял цены на газ на 60%, но вопрос о ценах для бюджетных учреждений остался неурегулированным, добавил он. По его словам, киевская комиссия по чрезвычайным ситуациям обязала «Киевэнерго» подключить к отоплению школы. Пантелеев добавил, что на этой неделе тепло дадут во все жилые дома города.