Более 30 тыс. жителей Мурманска остались без света из-за аварии

В Первомайском округе Мурманска из-за отключения оборудования на подстанции ПС-4 без света остались около 30 тыс. человек. Об этом сообщил РБК источник в экстренных службах.

«Около 6 тыс. человек уже подключили», — сказал он.

По данным пресс-службы «Колэнерго» (филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», обеспечивает передачу и распределение электроэнергии в Мурманской области), отключение оборудования произошло в 15:12 мск. Причины выясняются.

Социально-значимые объекты, которые попали в зону отключения, оперативно переводятся на работу от резервных источников электроснабжения.

На место аварии выехали ремонтные бригады филиала ПАО «МРСК Северо-Запада».

О том, что без света остались около 100 тыс. жителей Первомайского округа в Мурманске (более 400 многоквартирных домов), сообщает агентство FlashNord со ссылкой на источник в экстренных службах региона. В этом районе города не работают светофоры и прекращена работа троллейбусов.

По данным главного управления МЧС по Мурманской области, об отключении электроснабжения в Первомайском районе города стало известно в 15:32 мск. На место ЧП выехала оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС). Причины выясняются.