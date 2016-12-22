Акции «Магнита» продолжили снижение на бирже

Стоимость одной глобальной депозитарной расписки (GDR) «Магнита» (пять расписок соответствуют одной акции) на Лондонской бирже снизилась на 4,71%, до ​$30,97 (на 18:00 по московскому времени в понедельник, 23 октября). Самым низким за день было падение на 5,08%, до ​$30,58. Акции на Московской бирже подешевели на 3,46%, до 8,254 тыс. руб. за штуку.

Котировки второго крупнейшего ретейлера в России «Магнит» продолжали снижение после значительного провала в минувшую пятницу, 20 октября. В пятницу GDR «Магнита» упали в цене на 14,4%, до $32,5 за бумагу. В свою очередь, на Московской бирже акции упали на 9,5%, до 8,55 тыс. руб. за одну бумагу. Капитализация компании за день снизилась на 84,6 млрд руб., до 808,5 млрд руб. Обвал был вызван плохими результатами за квартал, которые представил «Магнит» в этот день. Чистая прибыль ретейлера в третьем квартале 2017 года снизилась на 53,3%, до 6,9 млрд руб., EBITDA — на 27,9%, до 20,65 млрд руб., сообщила компания. Выручка сети в этот же период возросла на 6,5%, до 285 млрд руб.

Рейтинг расписок «Магнита» 23 октября уже снизил JP Morgan с «держать» до «продавать». Прогнозная цена сократилась на 14% — с $36 до 31 за расписку. Citi снизил целевую цену с 2,95 тыс. до 2,1 тыс. руб. за расписку. «Ренессанс Капитал» снизил цену за GDR с $30 до 26. Uralsib, напротив, подтвердил рекомендацию «держать».