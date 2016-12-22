Путин включил аэропорт Шереметьево в число стратегических предприятий

Президент России Владимир Путин подписал указ о включении аэропорта Шереметьево в число стратегических предприятий. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Шереметьево является крупнейшим российским аэропортом по объемам пассажирских и грузовых перевозок. По итогам 2016 года пассажиропоток аэропорта составил 33,65 млн пассажиров, объем грузоперевозок — 231,25 тыс. т. Аэропорт на 31,56% принадлежит государству, владельцами оставшихся 68,44% является компания «Шереметьево Холдинг», бенефициары которой — Аркадий Ротенберг, Александр Пономаренко и Александр Скоробогатько (владеют холдингом через компанию TPS Avia Holding).

В перечень стратегических предприятий также входят государственные предприятия оборонно-промышленного комплекса, организации Управления делами президента, некоторые крупные компании («Роснефть», РЖД, «Газпром», «Аэрофлот» и т.д.), а также государственные СМИ (ВГТРК, ТАСС, «РИА Новости» и «Первый канал»). Стратегические компании могут претендовать на отсрочку по уплате налогов (причем даже при хорошем финансовом положении), для них действуют особые требования по размещению средств в банках (минимальный капитал, где могут держать средства такие предприятия, составляет 25 млрд руб.).