Путин назначил экс-замглавы МИДа послом во Франции и Монако

Президент России Владимир Путин назначил своим указом (.pdf) Алексея Мешкова, бывшего замминистра иностранных дел, чрезвычайным послом России во Франции и Монако. Другим указом он освободил от этих должностей его предшественника Александра Орлова (.pdf). Указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Мешкова Алексея Юрьевича чрезвычайным послом РФ во Французской Республике», — сообщается в первом указе. Другим указом (.pdf) российский лидер назначил его послом России в Монако. На должность замминистра президент назначил Александра Панкина.

Алексей Мешков был заместителем министра иностранных дел России с декабря 2012 года. Ранее занимал различные дипломатические должности в центральном аппарате МИДа и за рубежом. Мешков курировал вопросы отношений со странами Европы, а также вопросы взаимодействия с Евросоюзом, ОБСЕ, НАТО и Советом Европы.

Александр Орлов находится на дипломатической службе с 1971 года. В разное время был советником-посланником посольства России во Франции, постпредом России при Совете Европы в Страсбурге и др. Должности посла России во Франции и Монако занимал с 2008 года.