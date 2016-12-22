В Москве отреставрируют Четвертую градскую больницу

Власти Москвы проработают проект реставрации старейшей больницы города — Четвертой градской. Об этом заявил журналистам Леонид Печатников, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития, передает корреспондент РБК.

По его слвоам, корпуса больницы «разваливаются», а реставрация обойдется дороже капитального ремонта. Власти заняты разработкой проектно-сметной документации по восстановлению зданий.

По словам Печатникова, была идея расформировать больницу, другие клиники просят передать им ее функции. «Но мы хотим сохранить ее», — отметил чиновник.

Городская клиническая больница № 4 (Павловская больница) — первая гражданская больница в России (ранее были только госпитали). Она была основана в 1763 году, при императрице Екате­рине II. Находится недалеко от Даниловского монастыря. Здание больницы является памятником архитектуры и искусства XVIII—XIX веков.