В Ростовской области столкнулись грузовик и автобус с детьми

В Ростовской области грузовик врезался в автобус с детьми, сообщает издание DonDay.

ДТП произошло 23 октября около 9:30 по местному времени (совпадает с московским) на 52-м км автодороги Ростов — Таганрог. «КамАЗ» врезался в автобус, в котором находились 24 ребенка и двое взрослых. В результате аварии никто не пострадал.

По факту ДТП начата проверка, сотрудники ​ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.

В Татарстане 21 октября на 5-м км автодороги Чистополь — Нижнекамск водитель автобуса превысил скорость, не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП пострадали 12 человек, они были доставлены в медучреждения. В региональном минздраве уточнили, что водитель автобуса был госпитализирован в тяжелом состоянии, четверо пассажиров — в состоянии средней степени тяжести.



