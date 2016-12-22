Вильфанд заявил об окутавшем европейскую часть России «мешке холода»

Начиная со второй половины недели европейская часть России окажется в «мешке холода». В конце недели, 27, 28 и 29 октября, ожидаются осадки, в основном в виде снега. Об этом заявил РБК директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Пока не видно предпосылок, чтобы резко изменилась ситуация. До праздников (4 ноября) можно говорить, что существенно погода не изменится», — сказал Вильфанд.

«Ночные температуры [будут] отрицательные, минус 5–6 градусов, можно говорить не только о заморозках, но и о легких морозцах. А дневные температуры — около нулевых отметок. Днем минус 1 градус — плюс 2 градуса. Сильных снегопадов не ожидаем, но это уже будут осадки преимущественно в виде снега», — пояснил глава Гидрометцентра.

Вся текущая неделя будет прохладной, заявил РБК заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

«Холод остается. Дневные температуры еще сегодня и завтра от нуля до плюс 2 градусов, а уже в четверг от минус 3 градусов до плюс 2 градусов по области, в пятницу — от минус 4 градусов до плюс 1 градуса. В пятницу, субботу и воскресенье [ожидается] небольшой снег», — пояснил Цыганков.

О том, что в Москве и по области 27 октября выпадет снег, который уже не растает, заявил РБК начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. Температура воздуха, по его словам, в Москве опустится до минус 2 градусов, в Подмосковье — до минус 4 градусов.

Ранее Вильфанд сообщал, что в воскресенье, 22 октября, в столице за сутки выпадет 1 мм снега.