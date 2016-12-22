Гидрометцентр предупредил жителей Новороссийска о шторме

В Новороссийске в ближайшее время ожидается шторм с ветром до 30 метров в секунду. Об этом рассказал директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает «РИА Новости».

Также сильный ветер до 25 метров в секунду ожидается в Крыму.

По словам Вильфанда, плохие погодные условия продлятся в Краснодарском крае, а в особенности в Новороссийске, до 25 октября. Он рассказал, что в край пришла «знаменитая новороссийская бора (сильный холодный северный ветер)».

«Это опасное метеорологическое явление, которое разрушает ветхие жилища, ломает деревья, может сносить крыши», — отметил синоптик.

Вильфанд рассказал, что ветер до 30 метров в секунду по 12-балльной шкале Бофорта соответствует 11 баллам. Такая погода называется жестким штормом, который может стать причиной больших разрушений на значительном пространстве, отметил синоптик.