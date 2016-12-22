В украинском театре запретили играть «Анну Каренину» на русском языке

В украинском городе Хмельницкий в театре им. Старицкого запретили показывать на русском языке спектакль «Анна Каренина». Об этом РБК рассказала исполнительница главной роли актриса Ольга Сумская.

«Лично директор театра запретила русскоязычный спектакль, сказала [о запрете] организаторам, я лично с ней не говорила», — заявила Сумская.

По словам актрисы, спектакль будет показан только в случае перевода на украинский язык. «То есть Толстого нужно переводить на украинский. Я думаю, что лучше все же играть в оригинале, что тут обсуждать», — заметила она.

«Мы еще ничего не знаем, звоните в конце дня», — заявила РБК администратор театра им. Старицкого.

РБК направил запрос в театр им. Старицкого в Хмельницком.

Ранее в октябре в украинском городе Днепре Академический театр драмы и комедии отменил спектакль «Лесная песня» из-за того, что представление шло на русском языке, сообщало издание «Днепр вечерний».

В сентябре президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об образовании», согласно которому с 2018 года обучение в школе с 5-го класса должно вестись исключительно на украинском языке, а к 2020 году на украинский должна перейти начальная школа. В МИД России назвали данную инициативу «курсом на насильственную украинизацию».