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В Краснодарском крае школьник пропал на соревнованиях по ориентированию
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В Краснодарском крае школьник пропал на соревнованиях по ориентированию
Общество, 12:29
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В Краснодарском крае школьник пропал на соревнованиях по ориентированию

В Краснодарском крае на соревнованиях по спортивному ориентированию пропал 12-летний мальчик. Управление СКР по региону начало проверку после пропажи ребенка, сообщается на сайте ведомства.

Соревнования проходили 22 октября в станице Саратовская. Пропавший мальчик прошел четыре контрольных точки, но на пятой так и не появился.

По данным местного ГУ МВД, заблудились два участника соревнований. Одного из них нашли и вывели из леса в тот же день. В поисках второго ребенка участвуют более 150 сотрудников полиции, спасателей и военных.

Пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю сообщила «РИА Новости», что пропавшего школьника ищут также с помощью беспилотного летательного аппарата.

В администрации города Горячий Ключ, где находится станица, рассказали, что пропавший мальчик приехал на соревнования из Туапсе вместе с тетей и одноклассниками. Полицейские также проверяют скоростной поезд «Ласточка», который утром 23 октября прошел через Горячий Ключ. В администрации считают, что ребенок мог сесть на электричку и уехать в родной город.

Теги: СК , пропажа , лес
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