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У мэра Одессы прошли обыски
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У мэра Одессы прошли обыски
Политика, 12:17
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У мэра Одессы прошли обыски

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски по месту жительства и на работе у мэра Одессы Геннадия Труханова, заявил изданию УНИАН один из депутатов Одесского городского совета.

По информации источника издания, обыски проводятся в связи с приобретением горсоветом по завышенной цене (185 млн гривен) здания бывшего завода «Краян».

В пресс-службе НАБУ изданию не подтвердили факт обысков, однако и не опровергли его.

Соответствующее дело было возбуждено НАБУ в апреле 2017 года. Здание, входящее в бывший завод «Краян», было куплено горсоветом Одессы в 2016 году по завышенной в 25 раз цене.​ Следствие установило, что изначально весь завод был продан за 11 млн гривен, а названное здание — за 4 млн гривен. В конце сентября 2017 года новый владелец предложил городским властям заброшенное здание уже за 185 млн гривен. Покупка была согласована Одесским городским советом еще 19 октября 2016 года под проект «Европейская мэрия». На площади 14,39 тыс. кв. м. собирались разместить все структуры исполкома города.

Геннадий Труханов стал мэром Одессы 27 мая 2014 года по результатам выборов, набрав 43,49% голосов избирателей. 25 октября 2015 года Труханов был переизбран на местных выборах, получив  уже 52,2% голосов избирателей. Мэр Одессы находился в конфликте с бывшим губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили. Саакашвили обвинял Труханова в фальсификациях на выборах в 2015 году. Труханов сообщал, что получал угрозы со стороны команды губернатора области.

Конфликт между ними обострился за неделю до отставки Саакашвили в октябре 2016 года. Тогда Труханов назвал губернатора области «политическим мусором». Причиной очередного конфликта стал снос особняка в районе Аркадия (так называемая «Дача Докса»). Саакашвили обвинял Труханова в сносе памятника архитектуры, назвал его «бандитом» и заявил о наличии у последнего покровителей в администрации президента Украины Петра Порошенко.

В сентябре 2017 года активисты партии Саакашвили «Рух новых сил» и горожане Одессы попытались взять штурмом мэрию города. Они требовали отставки Труханова в связи с делом о пожаре в детском лагере, в результате которого погибли три ребенка.

Теги: Одесса , обыски , Мэр
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