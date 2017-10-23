В Башкирии автомобиль упал с девятиметрового моста

В Благоварском районе Башкирии ​микроавтобус Toyota Hiace упал с девятиметрового моста. Об этом в своем блоге сообщил начальник ГИБДД по республике Динар Гильмутдинов.

Публикация от Гильмутдинов Динар Загитович (@dgilmutdinov) Окт 22 2017 в 11:17 PDT

На момент ДТП в салоне машины находились пять человек, трое из них получили травмы и были госпитализированы.

ДТП произошло утром 23 октября на 1378-м км трассы Самара — Уфа — Челябинск. Согласно предварительной информации, 23-летний водитель автомобиля не справился с управлением. Микроавтобус выехал на полосу встречного движения, пробил дорожные ограждения и упал с девятиметрового моста.

На фотографиях, опубликованных Гильмутдиновым, можно увидеть, что на трассе лежит снег.