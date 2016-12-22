Абэ и Трамп договорились об игре в гольф

Президент США Дональд Трамп по телефону поздравил премьер-министра Японии Синдзо Абэ с победой на выборах. Лидеры двух стран договорились усилить давление на КНДР, а также об игре в гольф. В рамках предстоящего ноябрьского визита Трампа в Японию Абэ пообещал ему игру в гольф с профессиональным игроком Хидэки Мацуямой. Об этом сообщает японский телеканал NHK.

Кроме того, Трамп и Абэ договорились развивать сотрудничество между двумя странами.

Американский лидер впервые посетит Японию с официальным визитом в ноябре.

По итогам прошедших в Японии 22 октября всеобщих выборов правящая коалиция в составе Либерально-демократической партии премьер-министра Абэ получила 261 из 465 мест в палате представителей, передает Kyodo.

В конце августа Трамп и Абэ во время телефонного разговора также договорились усилить давление на Северную Корею, после того как Пхеньян совершил очередной ракетный пуск. Трамп заявил, что США на 100% поддерживают Японию, и пообещал помочь ей в обеспечении обороноспособности.

В феврале этого года Абэ и Трамп провели официальные переговоры в Белом доме, после чего отправились играть в гольф во Флориду. Американский лидер заявил тогда, что они с Абэ «чудесно провели время».