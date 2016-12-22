Назарбаев поздравил Путина с 25-летием установления дипотношений

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил президента России Владимира Путина с 25-летием установления дипломатических отношений между двумя странами, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Назарбаев подчеркнул, что «основанное на доверии и взаимопонимании» сотрудничество в рамках СНГ, ЕАЭС, ШОС, ООН и других структур «является важнейшим элементом развития стратегического партнерства между Астаной и Москвой». «Отрадно, что наши межгосударственные отношения развиваются в полном соответствии с положениями и духом двустороннего Договора о добрососедстве и союзничестве в XXI веке от 11 ноября 2013 года», — говорится в сообщении.

Также Назарбаев заявил, что «высоко оценивает добрые и личные отношения», сложившиеся между ним и Путиным. «При этом важно, что курс на дальнейшее укрепление нашего сотрудничества пользуется самой широкой поддержкой народов двух наших государств», — отметил президент Казахстана.

Дипломатические отношения между Россией и Казахстаном были установлены 22 октября 1992 года. Их началу предшествовало подписание Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 25 мая 1992 года. В 2011 году Казахстан вступил в Таможенный союз, в результате чего на границе государств был отменен транспортный контроль. В ноябре 2013 года был подписан Договор между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о добрососедстве и союзничестве в XXI веке.