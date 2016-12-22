Из-за аварии с автобусом в Ленинградской области пострадали 17 человек
Общество, 10:30
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Из-за аварии с автобусом в Ленинградской области пострадали 17 человек
В Ленинградской области в аварии с пассажирским автобусом пострадали 17 человек, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
Агентство уточняет, что в результате ДТП пострадали три ребенка. Десять пострадавших госпитализировали.
МЧС России по Ленинградской области подтверждает факт аварии, не уточняя данных о количестве пострадавших. Министерство сообщает, что ДТП произошло 22 октября на трассе А-180 «Нарва» в Волосовском районе.
По данным «РИА Новости», водитель автобуса Mercedes столкнулся с легковым автомобилем Ford. В результате оба транспортных средства оказались в кювете.