Работу Саяногорского и Хакасского заводов восстановили после энергоаварии
Общество, 09:57
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Работу Саяногорского и Хакасского заводов восстановили после энергоаварии
Работа Саяногорского и Хакасского заводов компании «Русал» восстановлена после энергоаварии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу алюминиевых заводов.
«Произошел небольшой инцидент. Но на данный момент предприятия работают в штатном режиме», — отметил собеседник агентства.
Утром в понедельник, 23 октября, на Саяногорском и Хакасском заводах произошел полный сброс нагрузки из-за энергоаварии, сообщили в Минэнерго «Интерфаксу». Авария на принадлежащей «Русалу» подстанции «ГПП-1 САЗ» произошла в 2:12 мск из-за повреждения выключателя, после чего отключился трансформатор.