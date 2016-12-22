Колобков заявил о всеобщем помешательстве на «околоспорте»

Министр спорта Павел Колобков заявил, что в последние годы «жаренные» околоспортивные события привлекают гораздо больше внимания, чем сам спорт. По его словам, это напоминает всеобщее помешательство, сказал он в интервью агентству «Р-Спорт».

«Мы обсуждаем допинг, плохое судейство, манипуляцию результатов или поведение болельщиков на трибунах. Мы увлеклись «околоспортом», и в последние годы это становится главнее, чем сам спорт», — сказал он.

Министр отметил, что люди перестали интересоваться спортивными рекордами, зато «жаренные» темы расходятся по соцсетям и медиа так, словно спорт был создан именно для этого. «Если честно, все это напоминает всеобщее помешательство», — считает он.

Колобков отметил, что данные тенденции характерны не только для России, но и для всего мира. «Героями спорта должны быть сами спортсмены, а не те, кто к самому спорту большого отношения не имеет», — заключил он.

Колобков занимает пост министра спорта России с 19 октября 2016 года. ​Колобков — российский спортсмен, фехтовальщик на шпагах. Участвовал в Олимпийских играх 1988, 1992, 1996, 2000 и 2004 годов и во всех завоевывал медали. В 2000 году стал олимпийским чемпионом в личном первенстве.