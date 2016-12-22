В Японии два человека погибли в результате тайфуна Lan

В Японии тайфун Lan унес жизни двух человек, еще несколько человек получили травмы, пишет The Japan Times. В некоторых районах страны объявлена эвакуация.
Тайфун принес с собой сильный ветер и дожди. На юго-востоке страны в префектуре Вакаяма уровень выпавших осадков достиг 700 мм. Дожди вызвали подтопления и оползни.
Жертвами тайфуна стали два человека. На одного из них обрушились строительные леса. Еще один был унесен в море, позднее его тело было обнаружено на одном из пляжей.
Тайфун вызвал перебои в транспортном сообщении. Было отменено более 350 рейсов, в результате чего не смогли вылететь порядка 43 тыс. пассажиров. В центральных районах страны было приостановлено железнодорожное сообщение. Автопроизводитель Toyota принял решение приостановить работу предприятий по сборке автомобилей в семи префектурах страны. Кроме того, из-за ветра оказалось нарушено сообщение с некоторыми островами, в результате чего было принято решение отложить подсчет голосов в соответствующих префектурах на прошедших в стране парламентских выборах.
Ранее стало известно, что из-за тайфуна в Японии крушение в порту Тояма потерпело российское судно Real. Сухогруз из-за ветра сорвался с якорей и налетел на волнорез.Экипаж судна, состоящий из 19 моряков, был вынужден перейти на берег.