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В Израиле полиция задержала палестинца из-за ошибки в переводе в Facebook
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В Израиле полиция задержала палестинца из-за ошибки в переводе в Facebook
Политика, 04:15
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В Израиле полиция задержала палестинца из-за ошибки в переводе в Facebook

Израильская полиция арестовала палестинского рабочего из-за ошибки в переводе приветствия, которое он разместил в Facebook. Фразу «доброе утро» автоматический переводчик перевел как «напади на них», пишет Haaretz со ссылкой на местную полицию.

Мужчина, работающий строителем, опубликовал на своей странице в Facebook фотографию, на которой он стоит рядом с бульдозером. Ее он сопроводил фразой «Доброе утро» по-арабски. Израильските полицейские, увидевшие запись, воспользовались автоматическим переводчиком. Он неверно перевел запись. Вместо приветствия полицейские увидели запись «напади на них». Подозрения израильтян также вызвал контекст сообщения, так как ранее палестинские террористы использовали бульдозеры для совершения атак. В результате мужчина был задержан.

После допроса, который продлился несколько часов, в полиции осознали ошибку и отпустили мужчину. В полиции Иудеи и Самарии подтвердили, что этот инцидент действительно имел место. Сам палестинец, после того, как был отпущен на свободу, удалил свой пост в Facebook и отказался от общения с прессой.

В Израиле террористы зачастую используют автомобильную технику для совершения атак. Так, в январе террорист на грузовике протаранил толпу на рынке в Иерусалиме. В результате погибли четыре человека и более десяти получили ранения.

Теги: Израиль , Палестина , перевод
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