Главнокомандующего армией Индонезией не пропустили в США пограничники

Пограничная и таможенная служба США отказалась пропустить в страну главкома армии Индонезии ​Гатота Нурмантьо, несмотря на полученное им приглашение от Пентагона. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление американского посольства в Джакарте.

Как сообщили в посольстве, Нурмантьо был приглашен главой Пентагона, Джозефом Данфордом, в Вашингтон, на двухдневную конференцию по борьбе с экстремизмом. Вечером в субботу, 21 октября, Нурматьо и его супруга направились в аэропорт Джакарты для того, чтобы вылететь в США. Однако непосредственно перед вылетом главком армии Индонезии получил уведомление от таможенной и пограничной служб США, что ему отказано во въезде на территорию страны.

Посол США в Индонезии принес свои извинения Нурмантьо в связи с инцидентом. Он заверил, что США по-прежнему стремятся к партнерским отношениям с Индонезией, не объяснив, однако, причины произошедшего. В МИД Индонезии уже заявили, что намерены потребовать у американской стороны разъяснений.