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Президент Чехии заявил о планах назначить премьером миллиардера Бабиша
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Президент Чехии заявил о планах назначить премьером миллиардера Бабиша
Политика, 20:43
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Президент Чехии заявил о планах назначить премьером миллиардера Бабиша

Президент Чехии Милош Земан заявил, что намерен поручить создание нового правительства страны Андрею Бабишу, чья партия ANO выиграла парламентские выборы.

«Я хочу, чтобы при голосовании в парламенте по кандидатуре нового премьер-министра, которым будет Бабиш, была уверенность, что он заручится поддержкой большинства», - цитирует Земана агентство Reuters.

На выборах в парламент страны ANO заручилась поддержкой 29,6% избирателей. Ближайшие преследователи получили почти в три раза больше. Тем не менее, партии Бабиша, занимающего второе место в рейтинге богатейших жителей Чехии (с состоянием в $3,4 млрд он занял 564-е место в рейтинге Forbes за 2017 год), придется искать партнеров для создания коалиции.

Занявшая второе место на выборах партия «Гражданские демократы» уже заявила, что откажется от коалиции с ANO и будет находиться в оппозиции. С аналогичными заявлением выступили и правоцентристские STAN и TOP09. Их представители заявили, что Бабиш является угрозой для демократии.
Теги: Чехия , Милош Земан , Андрей Бабиш
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