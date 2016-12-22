Президент Чехии заявил о планах назначить премьером миллиардера Бабиша

Президент Чехии Милош Земан заявил, что намерен поручить создание нового правительства страны Андрею Бабишу, чья партия ANO выиграла парламентские выборы.

«Я хочу, чтобы при голосовании в парламенте по кандидатуре нового премьер-министра, которым будет Бабиш, была уверенность, что он заручится поддержкой большинства», - цитирует Земана агентство Reuters.

На выборах в парламент страны ANO заручилась поддержкой 29,6% избирателей. Ближайшие преследователи получили почти в три раза больше. Тем не менее, партии Бабиша, занимающего второе место в рейтинге богатейших жителей Чехии (с состоянием в $3,4 млрд он занял 564-е место в рейтинге Forbes за 2017 год), придется искать партнеров для создания коалиции.

Занявшая второе место на выборах партия «Гражданские демократы» уже заявила, что откажется от коалиции с ANO и будет находиться в оппозиции. С аналогичными заявлением выступили и правоцентристские STAN и TOP09. Их представители заявили, что Бабиш является угрозой для демократии.