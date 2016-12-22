СМИ узнали об эвакуации свыше 3 тыс. человек из ТЦ «Европейский» в Москве

В Москве из торгового центра «Европейский» эвакуировали более 3 тыс. человек эвакуированы после анонимного сообщения о заложенном взрывном устройстве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
В полицию поступил анонимный звонок о минировании торгового центра, после чего служба безопасности здания приняла решение эвакуировать людей, рассказал он. Собеседник агентства добавил, что «Европейский» обследуют кинологи.
Ранее, 16 октября, сотрудники службы безопасности эвакуировали ТЦ «Золотой Вавилон». Представители торгового центра сообщали, что эвакуацию провели после поступившего анонимного звонка. За день до этого в Москве эвакуировали гостиницы «Измайлово», «Космос» и «Будапешт», а также торговые центры «Авиапарк», «Водный» и «Атлантис». Людей выводили из зданий также из-за анонимного звонка о минировании. Сообщения о заложенной бомбе не подтвердились.
Многочисленные анонимные звонки о минировании различных зданий в сотнях российских городов продолжаются с 10 сентября. За это время были эвакуированы десятки тысяч людей, все сообщения оказались ложными. По факту звонков о минировании ФСБ возбудило уголовное дело по ст. 207 УК РФ (телефонный терроризм).
В начале октября глава ФСБ Александр Бортников заявил, что спецслужбы установили четырех подозреваемых, которые звонивших в полицию и сообщали о заложенных взрывных устройствах. Ими оказались четверо российских граждан, которые в настоящий момент находятся за границей.