Хакеры из Anonymоus атаковали сайты трех министерств Испании

Международная хакерская группировка Anonymоus совершила атаку на три министерства Испании и Народной партии. Об этом сообщает местная газета La Vanguardia.

По данным издания, группировка запустила операцию «освобождение Каталонии», выступая против применения властями Испании 155-й статьи Конституции для приостановки существования автономии.

Первой «жертвой» кибератаки стал веб-сайт Конституционного суда страны, группировка блокировала доступ к нему практически целый день. Затем были взломаны сайты министерств экономики, развития и юстиции, а также интернет-страница Народной партии.

Накануне, 20 октября, Департамент внутренней безопасности предупредил о готовящейся атаке, поскольку в интернете стали расходиться хештеги «Свободная Каталония» (FreeCatalunya). При этом, по данным ведомства, это не первая атака группировки — за прошедшую неделю хакеры пытались взломать другие страницы госорганов, предварительно распространяя в сети такой же хештег.

В своем видеоролике, опубликованном на YouTube, на который обратила внимание La Vanguardia, представитель Anonymоus рассказывает, зачем им проводить массовую кибератаку на власти Испании.

«Ощущение каталонской национальности и стремление к самоуправлению, несомненно, имеют глубокие исторические корни и неоднократно проявлялись на протяжении всей истории Испании», — сказали представители Anonymоus. Кроме того, в Anonymоus назвали проведение референдума демократическим способом для каталонцев выражать свое мнение.

Решение испанского правительства об ограничении автономии Каталонии и роспуске регионального правительства по 155-й статье Конституции было принято на заседании кабинета министров в субботу, 21 октября. Решение Мадрида о приостановке автономии стало причиной новых масштабных протестов в Барселоне, на улицы города вышли тысячи протестующих.