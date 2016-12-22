В Ростове-на-Дону на рынке произошел пожар на площади 1 тыс. кв м, сообщается на сайте главного управления МЧС по Ростовской области.
Сообщение о возгорании в торговом павильоне на рынке по адресу: Индустриальная улица, 24а поступило в 14:08 мск, говорится в сообщении. Площадь пожара составляла 50 кв м, однако к 15:20 мск площадь достигла уже 1 тыс. кв м, был объявлен четвертый ранг пожара. В тушении огня участвуют 55 человек.
Очевидец в разговоре с РБК уточнил, что возгорание произошло на рынке «Атлант-Сити», огонь распространился на соседний магазин. «Пожар сильный, этому способствует ветер. Пожарные пока не справляются», — сказал он.
Телеканал «Дон-ТР» на своем YouTube-канале опубликовал видео пожара.
Представитель ГУ МЧС по региону сообщил, что эвакуация на рынке не проводилась, посетители сами покинули помещение. «Погибших и пострадавших нет», — сказал он. В свою очередь, представитель управления организации информирования населения НЦУКС МЧС Никита Кириллов сообщил агентству, что для тушения пожара на рынке привели в готовность вертолет Ми-8 с водосливными устройствами.
Пожар на рынке «Атлант-сити» стал очередным масштабным возгоранием в Ростове-на-Дону. Ранее, 8 октября, в городе загорелся вещевой рынок «Восточный», площадь пожара составила свыше 6 тыс. кв м. Огонь потушили только на следующий день. В качестве одной из версий МЧС по Ростовской области рассматривало поджог, такого же мнения придерживался директор рынка Александр Лысенко.
Позже в полиции сообщили, что причиной возгорания стало неосторожное проведение сварочных работ. По информации следствия, в день пожара выполнялись работы по укреплению на металлической стене контейнера терминала оплаты сотовой связи. В ходе работ произошло возгорание имущества внутри контейнера, впоследствии огонь распространился на всю территорию верхней площадки рынка. После случившегося было возбуждено уголовное дело по ст.168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности).
Еще два крупных пожара в Ростове-на-Дону произошли в середине сентября. В городе загорелись хозяцственные постройки в частном секторе, тогда площадь пожара составила 3 тыс. кв м. За день до этого сгорело здание десятиэтажной гостиницы, погибли два человека.
В августе в результате сильного пожара сгорели 120 частных домов, погиб один человек. Местные жители говорили, что до происшествия им угрожали поджогом риелторы. Президент Владимир Путин тогда поручил правоохранительным органам провести расследование случившегося.