Число пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане возросло до 12

Число пострадавших в результате ДТП с пассажирским автобусом в Татарстане возросло до 12 человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональный Минздрав.
По данным ведомства, водитель автобуса находится в тяжелом состоянии, четверо пассажиров — в состоянии средней степени тяжести. Ранее МВД Республики сообщало о семи пострадавших.
ДТП с участием пассажирского автобуса произошло накануне, 21 октября, на 5-ом км автодороги Чистополь — Нижнекамск. Водитель автобуса направлялся из села Ташлы Самарской области в город Сарапул в Удмуртской Республике. Он превысил скорость, не справился с управлением и съехал в кювет.
Пострадавшие были госпитализированы в районную больницу Чистополя. На место происшествия выехал начальник ГИБДД МВД по Республике Татарстан Ленар Габдурахманов.