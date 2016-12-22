Из-за врыва в отеле на севере Афганистана погибли два человека

В отеле в провинции Тахар на севере Афганистана прогремел взрыв, погибли не менее двух человек, заявили в полиции страны. Об этом сообщает афганский канал 1TV News.
Врыв произошел в округе Ишкамиш. Как рассказали телеканалу, восемь человек также были ранены. В числе погибших — Назк Мир, бывший командир исламистских боевиков, заявили в пресс-службе полиции провинции.
Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна группировка.
Это уже четвертая масштабная террористическая атака в Афганистане за последние двое суток. Вечером 21 октября смертник на заминированном автомобиле подорвал себя в Кабуле, убив 15 курсантов военного училища. Вечером 20 октября, во время пятничной молитвы взрывы произошли в шиитских мечетях Кабула и в провинции Гур. Жертвами атаки стали не менее 72 человек — женщины, дети и чиновники. Ответственность за нападение на мечети взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ). 19 октября смертник на заминированном автомобиле при поддержке вооруженных боевиков убил 43 афганских военных близ военной базы в провинции Кандагар. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Талибан».
Правительство в Кабуле контролирует чуть более 62% территории Афганистана. Остальная часть страны находится во власти «Талибана» (16%) и других исламистских группировок, включая ИГ.