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Трамп назвал борьбу американцев с лишним весом «самым патриотичным шагом»
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Трамп назвал борьбу американцев с лишним весом «самым патриотичным шагом»
Общество, 10:28
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Трамп назвал борьбу американцев с лишним весом «самым патриотичным шагом»

Борьба с лишним весом является наиболее патриотичным шагом, который могут сделать американцы для нации, заявил в интервью на телешоу канала Fox Business, посвященном медицинской реформе, президент США Дональд Трамп.

Глава государства отметил в разговоре, что борьба с лишним весом уменьшит расходы американцев на медицину, так как 40% жителей страны страдают от ожирения. По мнению Трампа, пока столь большая доля граждан США имеет проблемы с лишним весом, невозможно проводить сбалансированный бюджет в области здравоохранения. Он подчеркнул, что на связанные с этим заболевания тратится «до половины бюджета на медицинские нужды». «Терять вес в Америке — это самый патриотичный шаг, который вы можете сделать во благо нации». — заявил он.

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Как отметил присутствовавший на телешоу врач-кардиолог Мехмет Оз, четыре из десяти взрослых американцев имеют проблемы с лишним весом, а в период с 1999 года доля страдающих от ожирения людей в США увеличилась на 30%.

Президент США 12 октября подписал указ об изменении положений программы здравоохранения Obamacare, принятых предыдущей администрацией президента Барака Обамы. Отныне американцы будут покупать «облегченные» медицинские страховки», не относящиеся к государственной защите здоровья. Согласно указу Трампа, Минтруд США обязан разработать шаги, в результате которых работодатели расширят возможности базовых страховок своих работников. Изначально Трамп собирался полностью отменить Obamacare, которая ввела усилила расходы правительства на здравоохранение, в особенности, для малоимущих, и разрешила приобретать медицинскую страховку гражданам, у которой ее не было. 13 октября в Белом доме заявили, что не будут субсидировать предприятиям расходы на страхование сотрудников.

Теги: лишний вес , Obamacare , Дональд Трамп
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