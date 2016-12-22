В Ивановской области в результате ДТП с грузовиком погибли три человека
Общество, 07:49
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В Ивановской области в результате ДТП с грузовиком погибли три человека
Три человека погибли в результате ДТП с грузовиком в Ивановской области, еще одного доставили в больницу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя пресс-службы УМВД по Ивановской области Владислава Радостина.
По его словам, авария произошла в 07:20 мск 22 октября на трассе Иваново — Москва возле деревни Кукарино Ивановского района. Минивэн Mercedes двигался в сторону Москвы, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Hyundai.
В результате ДТП погибли водитель и два пассажира минивэна. Женщина в Mercedes получила травмы и была госпитализирована. Водитель грузовика не пострадал. В настоящий момент на месте происшествия работают полицейские, они устанавливают личности погибших и пострадавшей.