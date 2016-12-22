Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,78 57,45 EUR Нал. 68,18 67,64 USD Бирж. 57,48 +0,21 EUR Бирж. 67,74 -0,17 USD ЦБ. 57,51 -0,06 EUR ЦБ. 67,89 -0,04 EUR/USD 1,18 -0,01 BTC/USD Бирж. 5835,81 -172,96 ММВБ 2071,83 -0,04% РТС 1134,45 -0,37% Brent 57,94 +1,06% DJIA 23328,63 +0,71% Nasdaq 6629,05 +0,36% FTSE 7523,23 +0,00%
Чешский миллиардер Бабиш заявил о желании сотрудничать с Евросоюзом
Лента новостей
Три человека пострадали при посадке легкомоторного самолета в Канаде 06:18, Общество В Пенсильвании стрелок ранил четверых человек на баскетбольной площадке 05:46, Общество США сообщили о кибератаках на энергетические и промышленные предприятия 05:26, Политика Глава ЦРУ попросил не обращаться к нему в случае исчезновения лидера КНДР 04:47, Политика СМИ узнали о самостоятельном внесении Россией Браудера в базу Интерпола 04:34, Политика В США при взрыве в отеле пострадали по меньшей мере шесть человек 04:26, Общество В Амурской области в результате ДТП пострадали восемь подростков 04:07, Общество Трамп призвал Минюст и ФБР выдать данные о заказчиках «досье» против него 03:41, Политика Трамп оплатит своим соратникам судебные издержки по «российскому делу» 03:07, Политика В Татарстане в ДТП с автобусом пострадали семь человек 03:00, Общество Саакашвили обвинил Порошенко в похищении трех своих сторонников 02:46, Политика СК начал проверку после гибели двух людей при пожаре в коллекторе у МГИМО 02:29, Общество СМИ узнали о заплатившем $32 млн. жертве домогательств ведущем Fox News 02:21, Общество Под Ярославлем автобус с детской хоккейной командой попал в ДТП 01:40, Общество В Великобритании письмо пассажира «Титаника» ушло с молотка за $166 тыс. 01:28, Общество Эрдоган назвал США нецивилизованной страной из-за ордера на арест охраны 00:51, Политика Миллиардер Андрей Бабиш выиграл парламентские выборы в Чехии 00:44, Политика Правительство Мальты предложило €1 млн. за данные об убийцах журналистки 00:27, Общество В Киеве задержали главу «Организации украинских националистов» 00:00, Политика ВОЗ заявил о пересмотре назначения президента Зимбабве послом доброй воли 21 окт, 23:25, Политика Каталонцы вышли на марш против решения о роспуске правительства региона 21 окт, 23:11, Фотогалерея  В Адыгее обезвредили авиабомбу времен Великой Отечественной Войны 21 окт, 22:39, Общество Пучдемон назвал действия Мадрида сквернейшими со времен диктатуры Франко 21 окт, 22:19, Политика Российские фигуристы выиграли более половины наград на домашнем Гран-при 21 окт, 22:18, Спорт Саакашвили сообщил об исчезновении троих своих соратников 21 окт, 22:01, Политика В Каталонии отказались признать решение Мадрида о приостановке автономии 21 окт, 21:51, Политика Слуцкий впервые победил в гостях в чемпионате Англии 21 окт, 21:47, Спорт В Москве при пожаре в коллекторе около МГИМО погибли два человека 21 окт, 21:18, Общество
Чешский миллиардер Бабиш заявил о желании сотрудничать с Евросоюзом
Политика, 07:28
0
Чешский миллиардер Бабиш заявил о желании сотрудничать с Евросоюзом

Глава чешского правоцентристского движения ANO («Акция недовольных граждан») миллиардер Андрей Бабиш после победы на парламентских выборах заявил о желании сотрудничать с Евросоюзом. Об этом Бабиш сообщил агентству Reuters.

По его словам, Чехии необходимо играть более активную роль в ЕС и искать союзников для «достижения общей цели — прекращения незаконной миграции». «Мы должны подготовить темы, предложить Европейскому Совету, что мы хотим изменить: улучшение качества продуктов питания вдвое, борьба с миграцией и иные проблемы», — отметил Бабиш.

По его словам, у ANO уже есть союзник в Австрии — лидер Австрийской народной партии (ÖVP), глава австрийского МИД Себастьян Курц. Его партия победила 15 октября на парламентских выборах в Национальный совет страны. По словам Бабиша, Курц «придерживается той же точки зрения по миграции, что и мы». Лидер ANO также надеется найти сторонников в Словении и Хорватии.

Парламентские выборы в Чехии завершились 21 октября. Всего в парламент прошли девять партий. ANO получила 29,6% голосов избирателей. На втором месте находится Гражданская демократическая партия с 11,32% голосов. Две оппозиционные партии Чешская пиратская партия и крайне правая «Свобода и прямая демократия» набрали почти по 11% голосов. Они находятся на третьем и четвертом местах соответственно. Замыкает пятерку правящая Чешская социал-демократическая партия, которая заручилась поддержкой 7,27% избирателей.
Теги: Евросоюз , Чехия , парламентские выборы
Главное
СМИ узнали о самостоятельном внесении Россией Браудера в базу Интерпола Политика
Материалы по теме
Миллиардер Андрей Бабиш выиграл парламентские выборы в Чехии Политика
Министр с $2,5 млрд: как чех Андрей Бабиш ушел из бизнеса в правительство Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку