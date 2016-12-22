Чешский миллиардер Бабиш заявил о желании сотрудничать с Евросоюзом

Глава чешского правоцентристского движения ANO («Акция недовольных граждан») миллиардер Андрей Бабиш после победы на парламентских выборах заявил о желании сотрудничать с Евросоюзом. Об этом Бабиш сообщил агентству Reuters.
По его словам, Чехии необходимо играть более активную роль в ЕС и искать союзников для «достижения общей цели — прекращения незаконной миграции». «Мы должны подготовить темы, предложить Европейскому Совету, что мы хотим изменить: улучшение качества продуктов питания вдвое, борьба с миграцией и иные проблемы», — отметил Бабиш.
По его словам, у ANO уже есть союзник в Австрии — лидер Австрийской народной партии (ÖVP), глава австрийского МИД Себастьян Курц. Его партия победила 15 октября на парламентских выборах в Национальный совет страны. По словам Бабиша, Курц «придерживается той же точки зрения по миграции, что и мы». Лидер ANO также надеется найти сторонников в Словении и Хорватии.Парламентские выборы в Чехии завершились 21 октября. Всего в парламент прошли девять партий. ANO получила 29,6% голосов избирателей. На втором месте находится Гражданская демократическая партия с 11,32% голосов. Две оппозиционные партии Чешская пиратская партия и крайне правая «Свобода и прямая демократия» набрали почти по 11% голосов. Они находятся на третьем и четвертом местах соответственно. Замыкает пятерку правящая Чешская социал-демократическая партия, которая заручилась поддержкой 7,27% избирателей.