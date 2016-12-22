Три человека пострадали при посадке легкомоторного самолета в Канаде
Общество, 06:18
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Три человека пострадали при посадке легкомоторного самолета в Канаде
В западном пригороде Монреаля в Канаде совершил жесткую посадку легкомоторный самолет Cessna, в результате происшествия были ранены три члена экипажа. Об этом сообщает телеканал CTV.
Сообщение об инциденте поступило в экстренные службы в 16:20 по местному времени (09:20 мск). Самолет при посадке врезался в деревья на частном участке в городе Сен-Лазар.
По словам полиции, одного мужчину при столкновении с деревьями выбросило из самолета, он получил незначительные травмы. Двое других были извлечены из самолета и госпитализированы в тяжелом состоянии, однако они находятся в сознании. В настоящий момент полиция выясняет причины происшествия.