Под Ярославлем автобус с детской хоккейной командой попал в ДТП

Автобус с детской хоккейной командой «Локомотив» попал в ДТП под Ярославлем. Об этом говорится в сообщении на сайте УМВД по Ярославской области.

По данным ведомства, инцидент произошел 21 октября в 19:20 мск в Ростовской районе Ярославской области на 187 км трассы «Москва-Холмогоры». По предварительным данным, водитель автобуса Neoplan ехал в сторону Ярославля и врезался в ехавший впереди микроавтобус Mercedes Sprinter. После этого Neoplan столкнулся с грузовиком Hyundai.

В автобусе находилось 28 пассажиров, никто из них не пострадал. Как сообщил «РИА Новости» представитель регионального УМВД, в автобусе находился 21 ребенок. Водителю оказали помощь на месте. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и полиции, они выясняют обстоятельства инцидента.