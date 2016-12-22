В Великобритании письмо пассажира «Титаника» ушло с молотка за $166 тыс.

Письмо пассажира, погибшего во время крушения британского парохода «Титаник», продали на аукционе в Великобритании за £126 тыс. ($166 тыс.). Об этом сообщает телеканал Би-би-си.

Имя покупателя не раскрывается. По словам аукциониста Эндрю Олдриджа, им стал человек из Великобритании, «собирающий знаковые исторические ценности». Олдридж отметил, что это письмо является «одним из самых знаковых и важных предметов с «Титаника». Автором письма, написанного 13 апреля 1912 года (за день до гибели судна) был пассажир первого класса, американский бизнесмен Оскар Хольверсон.

Он и его жена Мэри возвращались из Саутгемптона в Нью-Йорк. Хольверсон погиб в кораблекрушении, его жене удалось выжить. Позднее его тело было обнаружено в водах Атлантики и доставлено в США. Само письмо лежало в сложенном виде в записной книжке бизнесмена. Рукопись доставили его матери, которая хранила письмо как семейную реликвию. В своем письме Хольверсон описывает обстановку на пароходе, рассказывая, что «судно гигантское по размерам и выглядит как роскошный отель».

В апреле 2014 года письмо с «Титаника» было продано на аукционе за £119 тыс. ($157 тыс.), которое было написано одной из пассажирок за несколько часов до кораблекрушения.

«Титаник» спустили на воду 31 мая 1911 года. Тогда он был крупнейшим мировым судном. В ходе первого рейса 14 апреля 1912 года судно столкнулось с айсбергом в Атлантическом океане и затонуло через 2 часа 40 минут. Около 1,5 тыс. человек погибли, еще 711 человек смогли спастись.