Путин обратился к участникам фестиваля молодежи в Сочи по-английски

Президент Владимир Путин обратился к участникам Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи по-английски, передает корреспондент РБК.

«Future starts here and now future is you», — сказал он на шоу «Россия», который посвящен Дню России на фестивале. («Будущее начинается здесь, и сейчас будущее — это вы». — РБК.)

​Глава государства добавил, что уверен в полезности мероприятия для 30 тыс. молодых людей, которые приехали в Сочи из разных стран. «Спасибо, что доверяете нам. Уверен, что, уезжая из России, вы оставите здесь частичку своего сердца, но Россия всегда останется в вашем сердце», — сказал он.

В конце своего выступления Путин на английском языке пожелал участникам фестиваля всего наилучшего: «All the best».

19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в Сочи с 14 по 22 октября. В нем участвуют свыше 50 тыс. человек из 180 стран мира. В России проходит фестиваль в третий раз, в Сочи он проходит впервые. Владимир Путин прибыл на фестиваль в день открытия.