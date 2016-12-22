Самолет «Аэрофлота» экстренно сел в Екатеринбурге из-за неисправности

Пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», следовавший рейсом Сургут-Москва, совершил вынужденную посадку в аэропорту Екатеринбурга Кольцово из-за технической неисправности, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
Как отмечается в сообщении, экстренная посадка не повлияла на работу аэропорта. Он работает в штатном режиме.
В результате произошедшего никто не пострадал, за пассажирами прибыл запасной борт. "В 15:12 местного времени (13:12 мск) воздушное судно вылетело в Москву", - уточнили в пресс-службе.
По данным источника «Интерфакса» в авиационных кругах, во время полета на борту Airbus «Аэрофлота» из-за скачка напряжения сломалась печь на кухне. Пилоты самолета доложили об аварийной ситуации диспетчерам, которые посоветовали экипажу приземлиться в ближайшем аэропорту. В результате самолет благополучно сел в Кольцово.