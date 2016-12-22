В Оренбурге у пенсионерки украли 1,6 млн руб
Общество, 10:48
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В Оренбурге у пенсионерки украли 1,6 млн руб
В Оренбурге неизвестные похитили у пенсионерки 1,6 млн руб путем мошенничества. Об этом сообщается на сайте местного управления МВД.
Как отмечается в сообщении, неизвестные украли деньги у 76-летней женщины под предлогом проведения операции своему знакомому. Потерпевшая обратилась в полицию в пятницу, 20 октября.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Данной статьей предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.