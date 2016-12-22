Рисунок Трампа продали на аукционе за $16 тыс.

Рисунок нью-йоркского небоскреба Empire State building, выполненный президентом США Дональдом Трампом, был продан на аукционе Juliens Auctions за $16 тыс. Об этом говорится в сообщении аукционного дома в Twitter.
Как говорится в публикации New York Post, стартовая цена рисунка размером 12 на 9 дюймов была $100. Трамп нарисовал его в 1995 году для благотворительного аукциона во Флориде. К моменту аукциона Juliens Auctions в Лос Анджелесе его цена достигла $12 тыс.
Аукцион не называет имя покупателя, однако известно, что часть денег за рисунок внесет WHDD-FM — радиостанция из Коннектикута.
В июле сообщалось, что сделанный Трампом в 2005 году рисунок, изображающий Trump Tower, был выставлен по начальной цене $9 тыс. на аукционе Nate D. Sanders Auctions. На рисунке изображены очертания Нью-Йорка с небоскребом Trump Tower в центре. Кроме того, рисунок подписан маркером золотого цвета. Деньги от продажи этого рисунка планировалось потратить на борьбу с неграмотностью. В итоге, как сообщала газета New York Times, он был продан за более чем $ 29 тыс.