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Депутат Рады Добкин заявил о причастности сотрудника СБУ к ДТП в Харькове
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Депутат Рады Добкин заявил о причастности сотрудника СБУ к ДТП в Харькове
Политика, 04:41
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Депутат Рады Добкин заявил о причастности сотрудника СБУ к ДТП в Харькове

К аварии в Харькове, в результате которой погибли пять человек, причастен сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ), находившийся за рулем Volkswagen Touareg. Об этом написал в своем Twitter депутат Верховной Рады Украины Михаил Добкин

Как заявил депутат, «есть информация», что за рулем автомобиля Volkswagen Touareg сидел действующий сотрудник СБУ.

Авария, в которой погибли пять человек и 11 пострадали, произошла в Харькове 18 октября на перекрестке Сумской и улицы Мечникова. Автомобиль Lexus RX врезался в толпу прохожих, а затем столкнулся со столбом. Наезду предшествовало столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg после того, как Lexus проехал на красный сигнал светофора.

Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, задержали находившуюся в машине 20-летнюю Елену Зайцеву. Она приходится сводной сестрой бывшему зампрокурора Черкасской области Дмитрию Зайцеву и приемной дочерью харьковского бизнесмену Василию Зайцеву. Зайцева учится на третьем курсе Харьковского национального университета им. Каразина.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что причиной ДТП стали уличные гонки. Геращенко отметил, что автомобиль принадлежал приемному отцу Зайцевой. Глава МВД Арсен Аваков принес соболезнования погибшим в аварии и отметил, что до конца года следует ужесточить законодательство за вождение в состоянии опьянения.

20 октября стало известно, что в крови управлявшей внедорожником Lexus RX Елены Зайцевой нашли опиаты. Об этом заявили на заседании Киевского районного суда Харькова. Прокурор потребовал взять Зайцеву под стражу в зале суда.

Какие именно опиаты нашли в крови Зайцевой, не сообщалось. К подобным веществам относятся морфин, героин, кодеин, тебаин и наркотин.

Против девушки возбуждено дело по. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Суд взял ее под стражу. Зайцевой грозит до 10 лет лишения свободы.

Теги: Харьков , СБУ , ДТП , Михаил Добкин , Верховная Рада Украины
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