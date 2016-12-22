СМИ сообщили об эвакуации из главного здания МГУ 2 тыс. человек

Неизвестный сообщил о минировании главного здания МГУ имени М.В. Ломоносова на Воробьевых горах, идет эвакуация студентов и преподавателей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Из здания МГУ на Воробьевых горах эвакуировано около 2 тыс. человек из-за поступившей угрозы взрыва», — заявил источник агентства. Он отметил, что на месте происшествия работают полицейские и кинологи с собаками.
По словам корреспондента РБК, эвакуация и проверка в главном здании МГУ не проводилась. По словам охранника, в здании проводились плановые учения. В настоящий момент у главного здания МГУ находятся три полицейских автомобиля, одна пожарная машина и карета скорой помощи.
«Причиной эвакуации в главном здании МГУ им. М.В. Ломоносова стало письмо ректору с угрозой. Занятия были прекращены, все отпущены по домам и общежитиям», — сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В России с 10 сентября прокатилась волна анонимных звонков о минировании различных зданий. Все сообщения об угрозах взрывов оказались ложными. По данному факту ФСБ возбудило уголовное дело по ст. 207 УК РФ (телефонный терроризм).
В начале октября директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что сотрудники спецслужб установили, кто стоит за массовыми анонимными звонками. Ими оказались четверо россиян, проживающих за границей.
Накануне, 19 октября, в Госдуме группа депутатов во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым (фракция «Единая Россия») предложила лишать телефонных террористов свободы на срок до десяти лет. Сейчас злоумышленникам грозит штраф до 200 тыс. руб., исправительные работы или лишение свободы на срок до трех лет. В случае тяжких последствий срок может быть увеличен до пяти лет.