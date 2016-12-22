Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,78 57,46 EUR Нал. 68,22 67,71 USD Бирж. 57,48 +0,21 EUR Бирж. 67,71 -0,20 USD ЦБ. 57,51 -0,06 EUR ЦБ. 67,89 -0,04 EUR/USD 1,18 -0,01 BTC/USD Бирж. 5975,00 +279,36 ММВБ 2071,83 -0,04% РТС 1134,45 -0,37% Brent 57,76 +0,75% DJIA 23292,41 +0,56% Nasdaq 6632,37 +0,41% FTSE 7523,23 +0,00%
Суд арестовал обвиняемую в наезде на пешеходов в Харькове
Лента новостей
Суд арестовал обвиняемую в наезде на пешеходов в Харькове 21:40, Общество Власти ЕС пришли с «проверкой» в штаб-квартиру BMW 21:32, Бизнес «Аэроэкспресс» увеличил интервалы движения поездов до Шереметьево 21:19, Общество В посольстве опровергли приговор россиянину за беспорядки во время G20 21:19, Общество Помощник Путина заявил об отсутствии у Telegram иммунитета против законов 21:16, Технологии и медиа В Санкт-Петербурге суд арестовал вербовщика ячейки ИГ из Ленобласти 21:12, Общество В Сбербанке назвали Avito одной из «центральных» площадок кибермошенников 20:42, Бизнес Ространснадзор задумался о возможном отзыве лицензии у «Мострансавто» 20:22, Общество Сотрудники ФСБ задержали руководителя подразделения МВД по Москве 20:16, Общество Кабмин выделит 330 млн руб. на модернизацию адронного коллайдера 20:10, Технологии и медиа В Великом Новгороде из-за вспышки пневмонии на десять дней закрыли школы 20:10, Общество УЕФА наказал «Спартак» за поведение болельщиков в матче с «Ливерпулем» 20:10, Спорт Фонд Потанина и Березкина выкупил 36,6% Быстринского ГОКа 20:02, Бизнес СК заявил о двух приоритетных версиях смерти актера Марьянова 20:00, Общество В трудовой договор Сечина внесут ответственность за продажу активов 19:53, Бизнес Курс биткоина превысил $6 тыс. 19:40, Деньги На Украине вскрыли нарушения на $17 млн при организации «Евровидения» 19:33, Общество Крупнейший торрент-трекер рассказал о способах разблокировки сайта 19:24, Технологии и медиа Порошенко обвинил митингующих у здания Рады в «жажде крови» 19:19, Политика Трубу — народу: как можно инвестировать в нефть 19:15, Деньги Брат Навального заявил о вскрытии вен осужденными в орловской колонии 19:10, Общество «РуссНефть» снизила чистую прибыль за 9 месяцев 2017 года на 37% 19:07, Бизнес Тренер сборной Аргентины по футболу назвал состав на матч с Россией 19:00, Спорт Таймырский Ванкор: как экс-глава «Роснефти» пытается привлечь инвесторов 18:54, Бизнес Владислав Иноземцев напишет экономическую программу для Ксении Собчак 18:53, Политика Ограниченный инструмент: стоит ли менять денежно-кредитную политику ЦБ? 18:48, Мнение Главу подразделения МВД по Адыгее задержали за взятку в 150 тыс. руб. 18:42, Общество МКБ планирует привлечь в капитал до $258 млн 18:39, Финансы
Суд арестовал обвиняемую в наезде на пешеходов в Харькове
Общество, 21:40
0
Суд арестовал обвиняемую в наезде на пешеходов в Харькове

Киевский районный суд Харькова арестовал на два месяца 20-летную Елену Зайцеву, которая подозревается в наезде на 11 пешеходов в центре Харькова на своем автомобиле Lexus RX. Об этом сообщает агентство «Украинские новости» со ссылкой на соответствующее решение судьи.

Судья удовлетворила ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения Зайцевой в виде содержания под стражей до 16 декабря включительно.

По данным судьи, подозреваемая за последние два года была шесть раз остановлена полицией за нарушение правил дорожного движения. Суд считает, что есть риск побега Зайцевой за границу и давления на свидетелей.

Суд отказался назначать залог за арестованную.

Адвокат подозреваемой просил отпустить подзащитную под домашний арест.

ДТП в Харькове произошло 18 октября возле перекрестка улиц Сумской и Мечникова. Автомобиль Lexus RX проехал на красный сигнал светофора, после чего столкнулся с Volkswagen Touareg, врезался в столб, перевернулся и влетел в толпу на тротуаре. Жертвами аварии стали пять человек, еще шестеро были ранены.

Водителя Lexus задержали сотрудники полиции. Им оказалась 20-летняя Елена Зайцева, сводная сестра люстрированного зампрокурора Черкасской области Дмитрия Зайцева и приемная дочь харьковского предпринимателя Василия Зайцева. Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщал, что причиной аварии стали уличные гонки.

В отношении задержанной было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами), которое предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Позже на заседании Киевского районного суда Харькова представитель гособвинения заявил, что в крови Зайцевой были обнаружены наркотические вещества — опиаты. Прокурор потребовал взять девушку под стражу в зале суда без права внесения залога.

Теги: Харьков , ДТП , Lexus RX , Елена Зайцева
Главное
Владислав Иноземцев напишет экономическую программу для Ксении Собчак Политика
Материалы по теме
В крови врезавшейся в толпу на машине в Харькове нашли опиаты Общество
Причиной гибели пяти человек в Харькове назвали уличные гонки Общество
В Харькове задержали врезавшуюся в прохожих девушку на Lexus Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку