Суд арестовал обвиняемую в наезде на пешеходов в Харькове

Киевский районный суд Харькова арестовал на два месяца 20-летную Елену Зайцеву, которая подозревается в наезде на 11 пешеходов в центре Харькова на своем автомобиле Lexus RX. Об этом сообщает агентство «Украинские новости» со ссылкой на соответствующее решение судьи.

Судья удовлетворила ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения Зайцевой в виде содержания под стражей до 16 декабря включительно.

По данным судьи, подозреваемая за последние два года была шесть раз остановлена полицией за нарушение правил дорожного движения. Суд считает, что есть риск побега Зайцевой за границу и давления на свидетелей.

Суд отказался назначать залог за арестованную.

Адвокат подозреваемой просил отпустить подзащитную под домашний арест.

ДТП в Харькове произошло 18 октября возле перекрестка улиц Сумской и Мечникова. Автомобиль Lexus RX проехал на красный сигнал светофора, после чего столкнулся с Volkswagen Touareg, врезался в столб, перевернулся и влетел в толпу на тротуаре. Жертвами аварии стали пять человек, еще шестеро были ранены.

Водителя Lexus задержали сотрудники полиции. Им оказалась 20-летняя Елена Зайцева, сводная сестра люстрированного зампрокурора Черкасской области Дмитрия Зайцева и приемная дочь харьковского предпринимателя Василия Зайцева. Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщал, что причиной аварии стали уличные гонки.

В отношении задержанной было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами), которое предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Позже на заседании Киевского районного суда Харькова представитель гособвинения заявил, что в крови Зайцевой были обнаружены наркотические вещества — опиаты. Прокурор потребовал взять девушку под стражу в зале суда без права внесения залога.