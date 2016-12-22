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Кабмин выделит 330 млн руб. на модернизацию адронного коллайдера
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Кабмин выделит 330 млн руб. на модернизацию адронного коллайдера
Технологии и медиа, 20:10
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Кабмин выделит 330 млн руб. на модернизацию адронного коллайдера

Кабмин одобрил выделение из своего резервного фонда 330 млн руб. на модернизацию детекторов Большого адронного коллайдера Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН). Об этом сообщается на сайте правительства.

Согласно обозначенным в документе условиям, часть своего вклада в проект Россия осуществляет в виде денежного взноса, а часть — в материальном виде, поставляемом российскими организациями.

По данным ТАСС, провести модернизацию четырех детекторов Большого адронного коллайдера в 2013–2022 годах решил высший управляющий орган экспериментов на коллайдере — Наблюдательный совет по ресурсам. С помощью детекторов изучают процессы столкновения частиц, которые разгоняются в ускорителе почти до скорости света. Усовершенствование детекторов должно произойти в рамках программы экспериментов на коллайдере. Оно предусмотрено соглашением (от 19 декабря 2003 года) между российским правительством и ЦЕРН о развитии сотрудничества в области физики высоких энергий.

Работу Большого адронного коллайдера приостановили в 2013 году для переоснащения его оборудования и электропроводки, спустя два года ЦЕРН запустил коллайдер.

Большой адронный коллайдер — крупнейший в мире ускоритель элементарных частиц. Это туннель, длина окружности которого составляет 26 тыс. 659 м. Он заложен на глубине 50–175 м. Коллайдер находится на территории Франции и Швейцарии. Стоимость проекта составляет $10 млрд.

Теги: Правительство , большой адронный коллайдер , ЦЕРН
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